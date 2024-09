Govern dona suport al reforç del català i el posiciona com a "una prioritat"

El portaveu del Govern, Guillem Casal, ha insistit avui durant el Consell de Ministres, demandat per l'allau de sol·licituds per als cursos de català en modalitat presencial que es va registrar aquest dimarts, que aquesta modalitat només representa un 20% de l'oferta formativa. "Hi ha dues modalitats més per cursar aquests cursos: d'un costat, els cursos virtuals, que no tenen límit de places, els quals compten amb tutories de professors, i que es poden realitzar des del domicili; i de l'altre, els cursos d'autoaprenentatge, que s'ofereixen tant a través dels centres de català com de la Universitat de Barcelona" ha concretat, qui també ha assenyalat que tota l'oferta és gratuïta.



Seguint en aquesta línia, també ha recordat que de les 1.000 inscripcions que es van rebre en només mitja hora per a un total de 700 places disponibles, el Servei de Política Lingüística del Govern haurà de fer un cribratge per comprovar que cap usuari s'hagi inscrit més d'una vegada per optar a més horaris. "Ara caldrà revisar quantes d'aquestes inscripcions corresponen als mateixos usuaris i, després, veure si han quedat places disponibles", ha matisat el ministre d'Agricultura, afegint que "un cop revisades les mil inscripcions i les 700 places, es contactarà cada usuari en espera per informar-los de la situació i recordar-los les altres modalitats d'aprenentatge", ha remarcat.



Per acabar, i en resposta a una possible obertura d'un centre de català a Sant Julià de Lòria, Casal ha mantingut que "tot el que faci referència a la promoció i consolidació del català al país és una prioritat". Altrament, el portaveu del Govern ha ressaltat la recent aprovació de la Llei del català. "Ja fa anys que s'estan incrementant els recursos per a l'aprenentatge del català i, a causa d'això, qualsevol reforç que puguem afegir, serà benvingut un cop s'hagi materialitzat" ha destacat, puntualitzant que serà el Ministeri de Cultura qui farà el pertinent anunci.