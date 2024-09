Andorra signa el primer tractat internacional sobre intel·ligència artificial i drets humans

El Consell d'Europa ha comunicat aquest matí l'obertura a la signatura del primer tractat internacional jurídicament vinculant sobre intel·ligència artificial (IA) i drets humans, democràcia i estat de dret. El Conveni Marc sobre intel·ligència artificial i drets humans, democràcia i estat de dret (CETS núm. 225) ha estat signat avui dijous durant una conferència de ministres de Justícia del Consell d'Europa celebrada a Vilnius. Entre els països signants s'inclouen Andorra, Geòrgia, Islàndia, Noruega, la República de Moldàvia, San Marino, el Regne Unit, Israel, els Estats Units d'Amèrica i la Unió Europea.

Aquest conveni, adoptat pel Comitè de Ministres del Consell d'Europa el 17 de maig de 2024, representa un pas pioner en la regulació internacional de l'ús de la intel·ligència artificial, establint un marc legal que cobreix el cicle de vida complet dels sistemes d'IA. L'objectiu principal és assegurar que el desenvolupament i l'ús d'aquests sistemes siguin coherents amb els principis fonamentals dels drets humans, la democràcia i l'estat de dret.

El tractat promou el progrés i la innovació tecnològica en IA, alhora que gestiona els riscos potencials que la IA pot suposar per als drets humans i les institucions democràtiques. El conveni és tecnològicament neutre, la qual cosa permet que es mantingui rellevant en el futur, malgrat els avenços que puguin produir-se en aquest àmbit.

La secretària general del Consell d'Europa, Marija Pejčinović Burić, ha destacat la importància d'aquest acord, afirmant que és essencial garantir que "l'augment de la IA respecti els nostres estàndards, en lloc de minar-los". Burić va remarcar que el conveni és "un text sòlid i equilibrat", resultat d'un procés obert i inclusiu que ha permès integrar diverses perspectives expertes.

El conveni, que estarà obert a la signatura de països de tot el món, no només dels membres del Consell d'Europa, ofereix una cobertura potencialment global. Els estats que el signen es comprometen a complir les disposicions del tractat, que entrarà en vigor quan cinc signataris, incloent-hi almenys tres estats membres del Consell d'Europa, l'hagin ratificat.

Aquest acord és el resultat de llargues negociacions en què han participat els 46 estats membres del Consell d'Europa, la Unió Europea i altres 11 països no membres, com Argentina, Austràlia, el Canadà, Costa Rica, el Vaticà, Israel, el Japó, Mèxic, el Perú, els Estats Units i l'Uruguai. Representants del sector privat, la societat civil i el món acadèmic van participar-hi com a observadors, aportant una visió integral i experta en la redacció del text.