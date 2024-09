La Policia llança una campanya per garantir el transport segur dels infants durant el curs escolar

Amb l'inici del curs escolar, la Policia activarà una nova campanya de control als voltants dels centres educatius del Principat, amb l'objectiu de garantir el transport segur dels infants i assegurar el compliment del Codi de la Circulació. La campanya començarà el pròxim 9 de setembre i s'estendrà fins al 27 de setembre, amb controls específics a totes les escoles del país.

La campanya s'emmarca en el pla d'actuació per reduir l'accidentalitat i se centrarà en la seguretat dels infants, tant en vehicles particulars com en autobusos de transport escolar i públic. Entre les mesures de control, es verificarà que els menors de 10 anys d'estatura inferior a 1,50 metres viatgin als seients del darrere dels vehicles i que utilitzin sistemes de retenció infantil homologats, adaptats al pes i altura de l'infant. En casos excepcionals, els menors podran ocupar el seient del davant si els seients posteriors estan ocupats o no es poden instal·lar sistemes de retenció addicionals.

Altres aspectes que seran objecte de vigilància inclouen que els vehicles no tinguin el motor en marxa més de dos minuts, que hagin passat la inspecció tècnica corresponent, que portin el distintiu obligatori i que els pneumàtics estiguin en bon estat. També es controlarà que el nombre de passatgers no superi el límit autoritzat i que tots els ocupants facin servir el cinturó de seguretat.

La Policia recorda que aquesta campanya té com a objectiu primordial la seguretat dels infants durant el transport escolar i la conscienciació sobre la importància del compliment de les normes de circulació.