A tocar els 2.700 abonats: el MoraBanc Andorra no es vol posar llindars

Tancada la primera campanya d'abonats, la qual va durar entre el juny i el setembre, el MoraBanc Andorra enceta ara la segona, la del setembre, amb 2.694 abonats totals. Doncs, a menys d'un mes per donar el tret de sortida a la Liga Endesa, el director de Comunicació i Màrqueting del club, Toni Alonso, ha destacat aquest matí durant la presentació que es tracta d'una xifra "històrica" i que l'afició pren un paper clau per als tricolor. Només cal recordar que el curs passat la Bombonera va penjar el cartell de 'sold-out' en vuit ocasions.

La situació d'abonats a l'inici del mes de juny era de 2.618, als quals se'ls ha de sumar 140 més de la campanya 'Ens heu fet grans' per arribar als gairebé 2.700 actuals. "La voluntat és continuar creixent", ha apuntat Alonso, per la qual cosa s'ha presentat la campanya de setembre sota l'eslògan 'Fora límits'. "No ens volem posar cap limitació, de fet volem anar més enllà", ha incidit el director de Comunicació i Màrqueting, tot apuntant que aquest lema representa molt bé el que volen fer per a aquest curs. I és que cal recordar que el principal objectiu que tenen marcat els de Natxo Lezkano és la permanència, però amb la participació en la Basketball Champions League (BCL) i la plantilla que tenen tampoc es neguen a somiar en gran.

Pel que fa als preus dels abonaments, continuaran sent els mateixos que la primera campanya però sense la promoció anterior, amb tarifes d'entre els 380 i els 70 euros, tot depenent de la zona que s'esculli, i sumant el preu en funció si és una renovació o d'un nou soci. Cal destacar, en aquest sentit, que l'abonament servirà per a tots els partits, en cas de classificació, dels duels de BCL i del play-off de l'ACB.

Les tarifes al detall

Les tarifes dels abonaments de la campanya 'Fora límits', com en els casos anteriors, es divideix per nivells. És a dir, diferenciant les zones del pavelló. Això sí, en tots els casos se'ls ha de sumar el preu de la renovació, en cas d'adults de 50 euros, o de nou soci, de 100 euros. La renovació o ser nou soci per als menors de 17 anys és de 35 euros.