El col·legi Sant Ermengol s'adhereix al programa 'Amics de Cooperand'

El col·legi Sant Ermengol ha formalitzat aquest dijous un acord de col·laboració amb l'organització Cooperand, sumant-se al programa 'Amics de Cooperand'. Aquest conveni reforça el projecte educatiu del centre i subratlla el compromís de l'escola amb la solidaritat i la protecció dels infants i joves en risc social.

L'acord té com a objectiu establir noves col·laboracions centrades en la promoció de valors com la justícia social, la cooperació i l'ajuda mútua. La directora del col·legi, Maria Josep Pascual, ha afirmat que "aquest acord ens permet avançar en la nostra missió d'educar persones compromeses, solidàries i capaces d'assumir un paper actiu en la construcció d'un món més just i equitatiu". Carla Riestra, presidenta de Cooperand, ha destacat la importància de la col·laboració, afirmant que "la solidaritat i la cooperació són fonamentals per construir una comunitat educativa que respongui als reptes del nostre temps".

LLEGEIX TAMBÉ: "S’agraeix una mica d’estabilitat després de mesos caòtics"

Amb aquest acord, el col·legi Sant Ermengol reafirma la seva intenció de ser un agent de canvi positiu, on l'educació contribueix al desenvolupament d'una societat més responsable i solidària. Aquesta col·laboració amb Cooperand se suma a les aliances que el centre ja manté amb altres organitzacions solidàries, com Càritas Andorrana, Mans Unides, Unicef Andorra, Missions Janerianes i l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.