Andorra Taste viatja a la capital catalana per presentar la seva tercera edició

Andorra Turisme ha presentat aquest dijous a Barcelona la tercera edició de l'Andorra Taste, el congrés de gastronomia d’alta muntanya que tindrà lloc al Principat del 18 al 22 de setembre. L'esdeveniment reunirà reconeguts xefs internacionals amb l'objectiu de continuar posicionant Andorra com una destinació gastronòmica de referència.

L’acte de presentació ha comptat amb la participació de dues figures destacades de la cuina catalana: Carme Ruscalleda, única dona amb set estrelles Michelin, i el seu fill Raül Balam. Ruscalleda, qui rebrà el premi Andorra Taste Award en reconeixement a la seva trajectòria, ha destacat la importància de l’esdeveniment afirmant que “no sou conscients del que significa organitzar un esdeveniment com aquest, de la dinamització que suposa pel territori, de com motiva als professionals a aprendre i a la societat a participar-hi”. A més, ha agraït el reconeixement amb les paraules: “El premi més gran és poder pujar a aprendre, gaudir de l’esdeveniment”.

A la presentació també hi ha intervingut el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, qui ha subratllat l’aposta clara del Principat per potenciar la seva oferta gastronòmica: “Andorra fa una aposta clara per potenciar i donar a conèixer la seva cuina, i ho fa posicionant-se cada cop més com una destinació gastronòmica atractiva tant per als públics populars com per als professionals del sector”. Budzaku ha recordat l'èxit de la passada edició, amb més d’un miler de congressistes procedents d’una trentena de països i més de 20 mitjans de comunicació internacionals.

Programació de l'Andorra Taste

L'edició d'enguany comptarà amb 20 tastets populars que oferiran una gran varietat de propostes culinàries d'Andorra. Des del divendres 20 fins al diumenge 22 de setembre, una vintena de restauradors serviran degustacions d'entrants, plats principals i postres a un preu de 4 euros. En l'edició anterior, es van vendre més de 32.000 degustacions, consolidant l'esdeveniment com una cita clau per als amants de la gastronomia.