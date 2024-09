L'urbanisme inclusiu i l'accessibilitat, focus del nou curs a la FPNSM

La Fundació Privada Nostra Senyora Meritxell, de la mà de la seva presidenta, Céline Mandicó, ha donat avui el tret de sortida a la conferència inaugural anomenada 'La inclusió és cosa de tothom', sota el paraigua d'una iniciativa presentada com a 'Ciutats per a totes les persones: avançant cap a entorns més humans, tecnològics i accessibles'. Un acte que ha tingut lloc aquest matí al Centre de Congressos d'Andorra la Vella i que ha desencadenat, moments abans a l'entrada del públic a l'auditori, la compareixença a preu dret de Mandicó, juntament amb altres membres de la fundació per ser interrogats sobre el contingut de la conferència.

"Estem assolint amb molta il·lusió fites que ens havíem plantejat, i avui és un altre oportunitat per ajuntar-nos tots per a col·laborar, una vegada més, pels interessos dels nostres projectes", ha començat destacant la presidenta de la FPNSM. Tot seguit, ha detallat l'objectiu que continua havent-hi en la fundació per aconseguir el sistema d'acreditació de qualitat plena, amb vista de rebre el 2025 "a un equip de plena inclusió per fer-nos una auditoria", ha confessat. Una part que per a Mandicó resulta "particularment interessant" és que aquest examen no només comptarà amb professionals tècnics, sinó també amb la intervenció de familiars de persones amb discapacitat i dels mateixos usuaris, mostrant-se confiada en que el model superarà l'avaluació.

En un altre ordre, la màxima dirigent de la FPNSM ha expressat que properament obriran un nou centre de dia i que aquest permetrà desenvolupar el programa 'Emvactiu', adreçat principalment a les persones amb procés d'envelliment, i posant a disposició d'aquests usuaris diferents sales i activitats. Fent referència als objectius, Mandicó també ha asseverat que el projecte d'accessibilitat cognitiva està en marxa i que enguany "s'ha hagut de retardar una mica l'habilitació d'espais per haver-se d'acabar primer les obres del centre de dia". Per acabar, ha conclòs fent incís en el paper tan rellevant que està tenint la digitalització en el servei de suports als centres educatius, amb la "necessitat de crear aplicacions per facilitar una gestió més eficient del servei".