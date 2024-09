L'EBBE U19 valora molt positivament l'estada a Peer

L’equip U19 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE) es va desplaçar a les instal·lacions 'indoor' de Peer per fer quatre intensos dies d’esquí, d'on han tornat amb sensacions molt positives i amb ganes d’iniciar la pròxima estada a Corralco (Xile), del 14 de setembre al 18 d'octubre.

A Peer, el conjunt entrenat per Xavier Salarich i Dídac Gonzalez va realitzar sis sessions d’eslàlom "amb molta implicació i seriositat per part de tot l’equip", segons ha explicat Salarich, qui està especialment satisfet per l’evolució tècnica dels esquiadors i esquiadores. Cal recordar que l'EBBE U19 està format aquest curs per Ainhoa Piccino, Isabella Perez, Salvador Cornella, Carlos Salinas, Jan Visa, Jordi Rogel, Marcel Perez i Eric Mitjana.

Entrant al detall, Salarich ha assenyalat que a Peer van poder fer més de 2.500 corbes amb sentit: "L'equip està treballant amb molta serietat i això implica que cada corba, cada baixada, suma. Seguim en el procés perquè agafin consciència de com funciona l'esquí, ho apliquin i ho consolidin". Així, ha comentat que els objectius que s'havien marcat els han assolit de forma "excel·lent" i que el grup "està creixent a nivell tècnic a una velocitat important". "Hem combinat el treball purament tècnic dins de traçat amb plomalls i també hem començat a introduir el cronòmetre en algunes sessions per buscar el compromís amb la intensitat que implica voler anar ràpid. També hem aprofitat per provar material nou i configuracions dels esquís, i també ha anat molt bé", ha completat l'entrenador.

Primers descensos SAC

Els grups de velocitat dels equips nacionals, masculí i femení, amb Jordina Caminal i Pere Cornella, van disputar ahir dos descensos de la Copa de Sud-amèrica (SAC). A la cursa femenina, Caminal va ser tercera a un dels descensos amb un crono de 1.17.01, a 1.09 de la guanyadora, la nord-americana Haley Cutler (1.15.92), i a gairebé mig segon de la segona, la txeca Tereza Nova (1.16.53). A l’altre descens, l'andorrana va acabar quarta, amb 1.19.72, a 0.96 de la vencedora, la també nord-americana Bobbi Jo Griffin (1.18.76), i a 0.54 del podi, el qual el va tancar la txeca Tereza Nova amb +0.42. A les curses masculines, Cornella va ser 33è en una d'elles, amb Marc Fernández 36è, Èric Ebri 48è i Martí Llort 51è. A l’altra carrera, Cornella va acabar 41è, Fernández 45è, i Ebri i Llort 52è i 54è, respectivament. Avui es disputa el supergegant SAC a la mateixa estació, tant en categoria femenina com en la masculina.