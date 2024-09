Un nou recurs per a la igualtat

L'Institut Andorrà de les Dones ha publicat el "Glossari per la Igualtat, paraules i conceptes en evolució", un document que recull termes clau per comprendre millor els conceptes relacionats amb la igualtat de gènere, la diversitat i la inclusió. Aquesta eina té com a objectiu fomentar un ús correcte del llenguatge en aquests àmbits, promovent una comunicació més acurada i inclusiva. El glossari està pensat com un recurs viu i obert a noves incorporacions i modificacions, d'acord amb els canvis socials que marquen l’evolució de la societat.

Alguns dels termes que el document inclou

A continuació, es presenten alguns dels termes recollits en el glossari, que són clau per entendre millor les discussions actuals sobre la igualtat de gènere i la lluita feminista:

Me Too : Moviment global iniciat a les xarxes socials per denunciar l'assetjament i l'abús sexual, especialment en l'àmbit laboral. Va adquirir visibilitat mundial a partir del 2017, sent un punt d’inflexió en la conscienciació i la lluita contra la violència sexual cap a les dones.

Masculinitat fràgil : Concepte que fa referència a la necessitat que tenen alguns homes de reafirmar constantment la seva masculinitat per evitar semblar vulnerables o "febles". Aquesta actitud pot generar comportaments de rebuig cap a la igualtat de gènere i es manifesta, sovint, a través de la violència o l'agressivitat.

Impacte de gènere : Avaluació de les conseqüències que pot tenir una política o normativa sobre homes i dones, amb l’objectiu d’identificar possibles efectes discriminadors. Aquesta avaluació permet adaptar les mesures per corregir les desigualtats.

Heteropatriarcat : Sistema de dominació que combina el patriarcat (dominació masculina) amb la normativitat heterosexual, relegant les dones i les persones LGBTQ+ a una posició d'inferioritat. Aquest sistema és una de les principals estructures que sustenten les desigualtats de gènere.

Fal·locentrisme : Concepte que es refereix a la tendència de la societat a centrar-se en el penis i la masculinitat com a centre de les relacions sexuals i, en general, de la vida social. S'associa amb la invisibilització de les dones i les seves experiències en aquests àmbits.

Equitat de gènere : Distribució justa d'oportunitats i recursos entre homes i dones, tenint en compte les seves necessitats específiques, per garantir que tothom pugui gaudir dels mateixos drets i oportunitats. L’equitat és fonamental per aconseguir una igualtat real i efectiva.

Doble jornada : Fa referència al fet que moltes dones, a més de la seva feina remunerada, assumeixen la major part de les responsabilitats domèstiques i de cura familiar, cosa que incrementa la seva càrrega laboral. Aquest concepte visibilitza una de les desigualtats més persistents entre homes i dones.

Dòxing : Pràctica de publicar informació personal o privada d'una persona a internet sense el seu consentiment, amb la intenció de fer-li mal o exposar-la públicament. Sovint s'utilitza per a l'assetjament de dones, especialment en el context de l'activisme feminista.

Educació afectivosexual : Conjunt de coneixements i valors que es transmeten per educar les persones en una sexualitat i afectivitat sana, respectuosa i responsable. Aquesta educació és fonamental per promoure relacions igualitàries i prevenir la violència de gènere.

Ginòpia : Incapacitat inconscient de reconèixer les perspectives i experiències de les dones. Aquest concepte es relaciona amb una visió androcèntrica del món, que invisibilitza la realitat femenina.

Misàndria: Odi o menyspreu cap als homes pel fet de ser homes. Tot i ser un concepte poc utilitzat, es diferencia clarament del feminisme, ja que aquest últim no pretén la dominació d'un gènere sobre un altre, sinó la igualtat entre tots dos.

La importància d’aquest glossari

Aquest glossari és una eina fonamental per comprendre i utilitzar correctament els conceptes relacionats amb la igualtat de gènere. El llenguatge té un paper clau en la manera com entenem i reproduïm les estructures socials, i un ús inadequat pot perpetuar desigualtats o invisibilitzar col·lectius vulnerables. Per tant, aquest document serveix com a guia per fer un ús més precís i conscient de les paraules, amb l'objectiu de construir una societat més justa i equitativa.

A més, l’Institut Andorrà de les Dones subratlla que aquest glossari és un document viu, obert a actualitzacions constants per reflectir els canvis en la societat i incorporar nous conceptes que puguin aparèixer en el futur.

Finalment, el "Glossari per la Igualtat, paraules i conceptes en evolució" està disponible en format digital i es pot consultar al web de l’Institut Andorrà de les Dones. És un recurs accessible per a totes aquelles persones que vulguin aprofundir en els termes relacionats amb la igualtat de gènere i contribuir a una comunicació més inclusiva i respectuosa.