El Santuari vell de Meritxell actualitza l'audiovisual

Pocs dies abans del 8 de setembre, dia de Meritxell i quan també es compliran 50 anys des que es va col·locar la primera pedra del Santuari nou, s’ha presentat en el Santuari vell el nou audiovisual que rememorà mitjançant imatges d’arxiu tota l’evolució d’un dels llocs més emblemàtics del Principat. Es tracta d’un recorregut cronològic començant per la construcció del Santuari vell i com aquest era el punt d’unió, primerament per a la parròquia de Canillo i, amb el pas del temps, per a tots els andorrans. En el vídeo també es recorda el tràgic incendi succeït l’any 1972 amb imatges d’aquell dia i la posterior remodelació fins a arribar a l’actual Santuari. A partir d'avui, tots els visitants que vinguin ja poden pitjar el botó i reproduir-lo.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha estat present en l’acte i ha comentat que l’actualització de l’audiovisual ha coincidit amb aquest 50è aniversari, però que es tracta d’una feina que ja es va iniciar l'any passat, moment en què des de l'àrea de Museus i Monuments del ministeri es va renovar l'espai memòria amb els plafons i amb la il·luminació, buscant la sostenibilitat, i també amb unes guies amb diferents idiomes perquè totes les persones que vinguin a visitar aquest espai “puguin entendre què expliquem amb aquest espai”, ha detallat.

Pel que fa a l’actualització de l’audiovisual, Bonell ha relatat que “hem intentat mantenir imatges de l'antiga projecció per donar-li un to més emotiu i recordar com se celebrava la festa del Dia de Meritxell abans”. A més, ha aclarit que no es tracta d’un vídeo fix, sinó que “es pot anar canviant i incorporant noves fotografies. Això és el que farem a partir d'ara, si veiem imatges que es poden afegir ho farem”, ha afirmat. De fet, després de la projecció, el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, li ha comentat a la ministra que es podrien afegir més imatges sobre la construcció del Santuari nou, concretament de com estava abans el campanar, el qual era de coure daurat i que amb el pas del temps ha anat quedant més fosc. Una proposta que Bonell ha escoltat, apuntalant que “totes aquestes aportacions i les que vinguin dels visitants són bones”.

Finalment, la ministra ha volgut subratllar la importància de vetllar pel patrimoni i en aquest cas concret pel Santuari de Meritxell: “Des de les institucions comunals com des de Govern l’hem d’intentar cuidar, no només pel Dia de Meritxell, sinó que estigui sempre en perfecte estat”, ha conclòs.

D’altra banda, el mossèn Ramon de Canillo ha valorat molt positivament aquesta actualització: “Estic content perquè com a experiència la gent vol veure coses quan ve a Meritxell. Aquest audiovisual ajuda perquè es conegui més la història”, ha apuntat. A més, ha ponderat que “per a mi i pels andorrans Meritxell encara és aquesta capella”, indicant que “em demanen celebrar aquí alguna celebració religiosa i m'emociona”.