Joan Vinyes encapçala la representació andorrana del 53è Ral·li d’Andorra Històric

Enguany, la comissió Esportiva d'ACA CLUB ha signat un acord amb Deus Ex Machina, el qual es converteix en una de les marques col·laboradores en aquesta 53a edició del Ral·li d'Andorra Històric. La marca de culte australiana associada al món de les motos, el surf, els vehicles clàssics i un estil de vida lliure tindrà un espai exclusiu al parc tancat situat a Prada Casadet, on desenvoluparà una acció adreçada als pilots, professionals i amateurs.

El 53è Ral·li d’Andorra Històric tindrà el nucli de cursa a l'aparcament Prada Casadet d’Andorra la Vella. Primer es farà una cerimònia de sortida a les 19.00 hores del divendres 27 de setembre, des del pont de la Rotonda, i hi haurà una única jornada de competició, tota diürna, l'endemà entre les 08.00 i les 20.30 hores. Doncs, es faran vuit trams cronometrats (quatre dels quals diferents) que totalitzaran 71,70 quilòmetres.

En detall, i pel que fa a la representació andorrana, hi ha prop de 20 equips inscrits entre els quals figuren Carles Santacreu (Opel Ascona), Carles Puig (Renault 5GT Turbo) i Albert Rodrigo (Renault GT Turbo). A més, gairebé una dotzena d’equips procedents d'Espanya també han enviat la seva inscripció.

Per El Periòdic

