Cardelús visita el circuit de Misano amb l'objectiu de continuar evolucionant

L'andorrà planteja així la seva visita a Itàlia: "Vaig amb el mateix objectiu de tota la temporada que no és cap altre que el de continuar creixent i fer una passa més en la meva evolució dins del campionat". El pirenaic, d'altra banda, ha esmentat que amb el seu conjunt han aconseguit un sistema de treball per als caps de setmana "efectiu i pràctic" el qual els ha permès millorar "cada vegada que hem sortit a pista". "Aquesta és la fita principal: fer-ho més bé sessió a sessió i crec que, al llarg de les últimes curses, l'estem assolint", ha finalitzat.

El circuit Internacional de Misano Adriatico Marco Simoncelli serà aquest cap de setmana l’escenari del 13è Gran Premi de la temporada del Campionat del Món de Moto2. Aquesta serà la primera de les dues visites consecutives del certamen a aquest traçat, puix també acollirà el 14è Gran Premi de l’any el cap de setmana del 22 de setembre. Per la seva part, Xavi Cardelús arribarà a Misano després d’haver aconseguit una meritòria 22a posició el diumenge al circuit de Motorland, ja que el top20 és l’objectiu de cada cap de setmana del tricolor en aquesta igualada categoria en la qual pot haver-hi més de 15 pilots rodant en el mateix segon. A més, per al pilot del Fantic Racing, la cita d'aquest cap de setmana compta amb l’al·licient afegit de ser una de les curses de 'casa' de la seva formació.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació