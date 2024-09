Fernández recomana no anticipar mentalment el retorn a la rutina

Ja estem al setembre, un mes en el qual la majoria de les persones tornen de les vacances i, per tant, a la rutina. Un retorn que habitualment se sol fer pesat, però quines són les raons? Aquest mitjà ha pogut parlar amb el president del Col·legi de Psicòlegs d’Andorra (COPSIA), Òscar Fernández, per resoldre alguns dubtes en relació amb els neguits que genera aquesta situació.

Pel que fa a la qüestió plantejada, Fernández explica que es passa d’una situació de “benestar que comporta estar de vacances, no tenir obligacions i sobretot no tenir horaris, a un context de rutina i obligacions que comporta horaris i una organització que representa un mal de cap per la majoria de les persones”. El procés de tornar a agafar el ritme de treball i adaptar-se a la rutina és un altre dels dubtes que la gent sempre es planteja. En aquest senti, Fernández aclareix que és “molt variable”, ja que “cada persona és un món”, tot i que el que solen dir els psicòlegs és que “entre tres i cinc dies és el període estàndard”. Aquesta seria la quantitat de dies en què les persones tornen a agafar el bioritme que et marca la rutina, segons afirmen alguns estudis.

En referència a possibles recomanacions per fer més amena o fàcil aquest retorn a la rutina, el director del Copsia deixa clar que “no hi ha una recomanació estàndard, perquè cadascú necessita aspectes diferents”. No obstant això, Fernández recomana evitar anticipar mentalment aquest retorn, ja que és com si “escurcessis les teves vacances i l’efecte pot ser encara més nociu”. A banda d'aquest punt, la recomanació general és “afrontar-ho amb positivitat,veure els aspectes positius que et generen les teves rutines, que sempre n'hi ha, i focalitzar-te en aquests aspectes positius que té el retorn a la teva rutina”, apunta.

En darrer punt, i a mode consell per a les persones que encara no se n'han anat de vacances, Fernández indica que sigui quin sigui el tipus de vacances que es vagin a fer, “el que recomanem és desconnectar”. Concretament, al que fa referència el director del Copsia és “trencar amb l'esclavatge”, ja sigui del mòbil, del rellotge o de la rutina més marcada en l'àmbit d'horaris. És a dir, “al final és relaxar-te, facis el que facis en vacances, sigui viatge, sigui un ressort, però intentar desconnectar d'allò que et genera l'estrès de l’entorn laboral”, detalla.

Per concloure, el que es recomana des del sector de la psicologia és buscar aquella forma de passar les vacances que et faci desconnectar, incrementar el teu benestar personal, emocional i psicològic en el mínim de temps possible i, per tant, gaudir-lo al màxim.