Doria i Carabaña reben els pins del Comitè Olímpic Internacional

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) ha entregat el pin del Comitè Olímpic Internacional a Mònica Doria i Nahuel Carabaña, com atletes participants en els Jocs Olímpics de París. Al mateix temps, el COA també ha procedit a l’entrega d'un premi a Doria pel diploma olímpic obtingut .

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació