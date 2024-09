Govern reforça la formació en salut mental i addiccions per a professionals

El Govern ha intensificat la formació sobre salut mental i trastorns addictius dirigida a professionals de diferents sectors, incloent educació, salut, serveis socials i seguretat pública. En el marc de la resposta oficial a una pregunta parlamentària plantejada per a la consellera socialdemòcrata Susanna Vela, la ministra de Salut, Helena Mas, ha detallat que s'han realitzat diverses edicions de cursos especialitzats, que han arribat a tècnics de joventut, treballadors socials, psicòlegs i agents de policia, entre altres professionals.

Entre les formacions destacades, 30 professionals han participat en cursos de prevenció del consum de drogues, i 96 agents socials i comunitaris han rebut formació sobre salut mental i addiccions. També s'han impartit formacions específiques sobre el cannabidiol (CBD) i els seus efectes, així com eines de detecció i intervenció en casos de drogodependència. Aquestes formacions són part d'una estratègia contínua per millorar la resposta a les problemàtiques de salut mental al país.

Pel que fa a l'accés a serveis de salut mental, l’Executiu ha confirmat que, des de l'1 de gener del 2023, les famílies amb menors que pateixen trastorns mentals i addiccions només han de cobrir un 10% del cost del tractament, mentre que el 90% restant és assumit per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i els ministeris implicats. Aquesta mesura és part de l'Acord sobre salut mental del 2022, que va fixar el copagament màxim per a aquestes famílies.

Finalment, la cartera encapçalada per Mas ha destacat l'ús de la Casa Aristot Mora com a recurs per a persones en situació d'exclusió social greu i sense llar. L'edifici compta amb 22 habitatges, 20 dels quals formen part del programa 'Primer la llar' i dos estan destinats a emergències. Els preus dels habitatges varien entre 285 i 630 euros, depenent de la superfície, i els residents paguen fins a un màxim del 35% dels seus ingressos. Actualment, 29 persones s'han beneficiat d'aquest programa, amb un 58,6% d'homes i un 41,4% de dones.