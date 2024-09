La Casa de la Vall, mencionada en un concurs de televisió espanyola

El popular programa El Cazador, emès per La 1 i presentat per Rodrigo Vázquez, ha inclós una pregunta relacionada amb el Principat que ha cridat l'atenció dels espectadors. Durant el torn d'un dels concursants, aquest es va enfrontar a la següent qüestió: "La Casa de la Vall aparece en las monedas de euro de un país europeo. ¿Cuál?". Les opcions presentades eren: A) Àustria, B) Andorra i C) Suècia.

L'edifici emblemàtic de la Casa de la Vall d'Andorra apareix a les monedes d'euro des del 1 de gener de 2015, quan Andorra va començar oficialment a emetre les seves pròpies monedes d'euro. Tot i no ser membre de la Unió Europea, Andorra té un acord monetari que li permet utilitzar l'euro com a moneda oficial i emetre monedes amb dissenys propis.

El concursant en qüestió, en aquesta segona fase del joc, estava lluitant per moure els diners guanyats a la seva "caixa forta", intentant sumar els 800 euros del seu premi potencial. El joc es caracteritza perquè cada participant ha de respondre a preguntes amb opcions múltiples per aconseguir el màxim premi. Els jugadors no es coneixen entre ells però, al final, han de treballar en equip per enfrontar-se al “caçador”, un expert en concursos que intentarà eliminar-los.

El Cazador és conegut per la seva dinàmica trepidant, on cada pregunta pot marcar la diferència entre seguir competint o perdre els diners acumulats. Aquest tipus de mencions a llocs històrics i culturals, com la Casa de la Vall d'Andorra, contribueixen a donar visibilitat a aquest petit país pirinenc en la cultura popular televisiva d'altres països, com Espanya.