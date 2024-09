Els projectes d'inversió estrangera en recerca biomèdica no arriben a bon port al país

Els projectes d’inversió estrangera en l’àmbit de la recerca biomèdica avaluats entre el 2021 i el 2022, els quals incloïen la participació d’empreses com l’Institut Garcia Cugat (especialitzat en medicina esportiva) i Ivascular (medicina vascular), no s'han materialitzat a Andorra. Segons la informació facilitada pel Govern en resposta a una pregunta parlamentària de la consellera general Susanna Vela, aquests projectes, avaluats amb el suport de l’empresa A2 Security Assessors, no es van poder desenvolupar a causa de les contraprestacions que requerien les empreses, que implicaven concessions d’instal·lacions o terrenys per part del Govern. Aquestes condicions es van descartar, aturant el procés d’implantació d’aquestes empreses al país.

Pel que fa a la recerca i la innovació biomèdica, el Govern ha destinat una partida econòmica significativa al llarg dels darrers anys. El Laboratori Nacional d’Epidemiologia, creat el novembre de 2020, ha rebut una inversió de més de 663.000 euros entre el 2021 i el 2024 per donar suport a projectes vinculats a la salut i la biomedicina. A més, l'Àrea de Recerca del Departament d'Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica ha destinat prop de 2,8 milions d’euros en aquest període, tot i que aquests recursos no estan assignats exclusivament a la innovació biomèdica.

En relació amb el Pacte Nacional per a la Qualitat, l’Eficiència i la Sostenibilitat del Sistema Sanitari, una de les quatre prioritats identificades pel Govern és el foment de la recerca i la innovació com a instrument per generar coneixement, millorar la salut, captar talent i diversificar l'economia. El Pacte té com a objectiu promoure la col·laboració amb centres de referència en recerca i fomentar la participació dels professionals andorrans en projectes internacionals.

Finalment, en resposta a la pregunta sobre inversions en projectes de recerca en salut de la dona, el Govern va confirmar que no ha realitzat cap inversió en projectes proposats per l’empresa Hologic, l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras o en la seqüenciació genòmica d'Illumina.