Un autobús s'encasta en una rotonda a La Massana

Un accident ha tingut lloc a primera hora d'aquest matí al centre urbà de La Massana Un vehicle s'ha encastat en una de les rotondes a la carretera General 3, al seu pas per la Massana. Segons testimonis, en el sinistre només s'ha vist implicat l'autobús, deixant com a resultat danys materials.

Actualment hi ha habilitat un pas alternatiu per al trànsit, segons informa Mobilitat. El trànsit per entrar a la parròquia és dens tant en sentit sud com nord. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat efectius de Circulació.