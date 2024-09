Doble podi de Jordina Caminal al supergegant a la Copa de Sud-amèrica

Els grups de velocitat dels equips nacional masculí i femení de la FAE van tancar ahir les curses de La Parva (Xile) amb dos supergegants corresponents a la Copa de Sud-amèrica (SAC), en la qual Jordina Caminal va aconseguir una victòria i una tercera posició i, a més, va millorar punts FIS a les dues curses.

A la cursa femenina, doncs, Caminal va guanyar un dels supergegants amb un temps de 1.07.19, mentre que segona va ser la txeca Tereza Nova amb +0.36, i tercera la nord-americana Haley Cutler, amb +0.41. En aquest supergegant va marcar 35.88 punts FIS, amb la qual cosa millorava els seus actuals 55.69. A l’altre supergegant, les tres esquiadores van compartir novament el podi però amb diferents posicions. En aquesta ocasió, l’andorrana acabava tercera amb +0.57 respecte a la vencedora, que era Cutler amb 1.07.46. Segona va ser Nova, amb +0.46. Caminal marcava aquí 41.98 punts FIS, rebaixant també els 55.69 actuals.

A la cursa masculina, en un dels supergegants Pere Cornella va ser 37è amb +2.94, mentre que Marc Fernández era 47è amb 84.20 punts quan en tenia 107.45, i Èric Ebri 54è amb 104.59 punts, millors que els seus actuals 119.17. Martí Llort va acabar 56è sense millorar punts. En l’altra carrera, Cornella va ser 32è amb +2.42 i 61.55 punts FIS, lleugerament per sota dels 61.89 actuals, mentre que Fernández acabava 46è confirmant punts amb 83.83 – li faran mitjana amb els 84.20 de l’altre supergegant –, per sota dels actuals 107.45. Llort va ser 53è, mentre que Ebri va ser 54è amb 104.05, confirmant una millora de punts (tenia 119.17) juntament amb els 104.59 de l’anterior supergegant.

Xerrada a l’escola de Manzanar

L’equip U16 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE) continua amb els entrenaments a Corralco (Xile), però també aprofita el temps per fer alguna activitat més social a la zona on està allotjat. Així, aquesta setmana alguns integrants del conjunt s’han desplaçat a la localitat de Manzanar per fer una xerrada a una escola. La idea era explicar el que fa l’equip, el seu programa, les estades o el funcionament que té el grup EEBE a nivell escolar, així com l’adaptació dels estudis i l’esport al seu dia a dia. A la xerrada van participar els tècnics Pol Carreras i Àxel Esteve, i els esquiadors Anna Raméntol i Àlex Comellas, els quals van narrar la seva experiència davant d’un grup d’alumnes de 12 anys. Cal recordar que l’EEBE U16 va arribar a Xile per entrenar a l’estació de Corralco el passat 17 d’agost i té previst tornar al Principat el pròxim 15 de setembre. Durant totes aquestes setmanes estan treballant tots els aspectes tècnics i en diferents disciplines per tal de fer front a la nova temporada d’esquí a Europa.