El Club Tennis Taula Encamp fitxa a l'entrenadora professional Loredana Lorca

Amb la voluntat de consolidar el seu projecte de creixement, el Club Tennis Taula Encamp ha fitxat a l'entrenadora professional Loredana Lorca. La tècnica compta amb experiència en diversos clubs de Catalunya, destacant per la seva gran per aquest esport. Lorca resideix a Balaguer, però es desplaçarà fins al Principat cada dilluns, dimecres i dijous per fer els entrenaments de 18.30 a les 22.00 hores, els quals es duran a terme al Poliesportiu d'Encamp. Des del club andorrà, a més, han volgut destacar que continuen oberts a noves inscripcions.