Llum verda a la nova unitat de Batxillerat d'Arts al col·legi Sant Ermengol

Finalment, en el comunicat, l'Ambaixada manifesta la seva satisfacció per la resolució i agraeix la col·laboració del Ministeri d'Educació i Formació Professional d'Espanya i de les autoritats andorranes en la tramitació de la sol·licitud. L'Ambaixada afirma que "aquesta nova unitat suposarà una millora de l'oferta educativa en aquest país".

L'Ambaixada també ha informat que tots els alumnes procedents de centres espanyols a Andorra que van sol·licitar plaça per a 1r de batxillerat han estat matriculats al sistema educatiu espanyol. Per al curs 2024-2025, la xarxa educativa espanyola a Andorra comptarà amb 3.060 alumnes escolaritzats, distribuïts en cinc centres: el Col·legi Espanyol María Moliner, l'Agora International School Andorra, el Col·legi Mare Janer, el Col·legi Sagrada Família i el Col·legi Sant Ermengol.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació