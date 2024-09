A les Olimpíades de Budapest a la cerca del millor resultat històric

A res de donar el tret de sortida a les 45es Olimpíades d’escacs, el cap de Govern, Xavier Espot, juntament amb la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, ha ofert aquest matí una recepció als membres de la selecció andorrana que hi prendran part. "Us desitjo els millors dels encerts esperant que els vostres resultats estiguin a l’altura del vostre talent, dedicació i esforç", ha esmentat el cap de l'Executiu, posant en valor i mostrant-se orgullós "de veure com la participació andorrana a les Olimpíades d’Escacs, d’ençà de l’any 1968, no només s’ha consolidat, sinó que ha anat creixent".

L'objectiu a la cita, segons ha apuntat el director tècnic, Óscar de la Riva, és millorar la classificació de les darreres olimpíades, celebrades a l'Índia. En aquest sentit, cal recordar que el Principat participa en aquest certamen ininterrompudament des de 1968, i que en l'edició del 2022, celebrada a Chennai, els equips andorrans van aconseguir el seu millor resultat amb la selecció masculina quedant 52a de 186, amb molt bons resultats com la victòria contra Suïssa o l'empat contra Cuba, i la femenina fent un bon paper en el seu debut, quedant 99a de 162 països.

Els tricolor s'han presentat, doncs, amb un combinat femení i un masculí. L'equip femení comptarà amb el capità Esteve Mateu i està format per les jugadores Andrea Henderson (1966 FIDE), Júlia Muratet (1834 FIDE), Alexandra Muratet (1796 FIDE), la Candidata a Mestra Sílvia Real (1781 FIDE) i Ariadna de la Riva (1774 FIDE). D'altra banda, el conjunt masculí es troba capitanejat per Josep A. Rivero i està format pel Gran Mestre Lance Henderson (2519 FIDE), el Mestre Internacional Jordi Fluvià (2438 FIDE), el Gran Mestre Óscar de la Riva (2431 FIDE), el Mestre FIDE Serni Ribera (2341 FIDE) i el Candidat a Mestre Josep Maria Ribera (2203 FIDE). En relació amb això cal apuntar que el combinat masculí és el mateix que el de fa dos anys, mentre que el femení és més fort: "Les expectatives s’han de veure, però crec que són dos conjunts competitius que poden donar molt de si", ha assenyalat de la Riva.

L'esdeveniment, el qual se celebra cada dos anys i és el més important i multitudinari del calendari internacional, tindrà lloc enguany al BOK Sports and Conference Center de Budapest (Hongria) del 10 al 23 de setembre, i acollirà gairebé 2.000 jugadors de 194 països. "Sou un model per al conjunt de la societat, especialment pels joves, i estic segur que portareu amb orgull el nom d'Andorra i que Andorra se sent molt orgullós de vosaltres", ha afegit Espot. A més, cal destacar que per primera vegada a la història del país hi prendrà part una àrbitra andorrana, Nerea Pastor Jordà. "Serà com un referent de cara a totes aquestes nenes que no volen ser jugadores, però potser els agrada veure el món dels escacs d'una manera totalment diferent a nivell d'àrbitre", ha dit Júlia Muratet. Per la seva part, Serni Ribera ha comentat que "el millor repte que em puc posar és passar-ho bé i jugar bons escacs".

Una federació referent

Durant l'acte, el secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, ha destacat que es podria agafar la Federació d'Escacs Valls d'Andorra "com una refent atès la seva gran acció a les escoles". Així, ha esmentat que molts alumnes del país poder aprendre aquesta disciplina als col·legis, un fet molt positiu per al desenvolupament de la federació. "Alhora, ens serveix d'exemple per a mostrar aquesta igualtat de gènere pel que fa a termes de seleccions: una igualtat perfecta". Preguntat per la participació de Nerea Pastor, Cabanes ha comentat que un repte que ha d'assumir la secretaria d'Estat d'Esports és incloure aquestes parcel·les per fomentar el nivell del personal que hi ha al darrere.