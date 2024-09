Todoni no deixa respirar a Vicky Jiménez (3-6 i 1-6)

Adeu al Montreux Nestlé Open. La tenista Vicky Jiménez ha caigut aquest divendres als vuitens de final del torneig suís contra la romanesa Anca Todoni (número 136 del rànquing WTA), després de diversos dies de cancel·lacions a causa de la meteorologia. Tot i lluitar fins al final, la tricolor no ha pogut superar a la seva rival, qui ha estat molt superior.

Durant el primer set, Jiménez ha anat de més a menys, tot i realitzar uns sis primers jocs on ha patit per evitar els 'breaks' per part de Todoni. Així doncs, després de tres 'deuces', la romanesa li ha pogut trencar el servei per posar el 3-4 al marcador. Semblava que la tricolor podia retornar-li la jugada al rest, on s'ha imposat ràpidament amb 30-0, però la rival ha sabut jugar molt bé les seves cartes, per tancar el set amb el seu servei i un altre 'break'. A les estadístiques, impacta el baix percentatge de la tricolor a la restada (19%, 3 de 16) així com les dues dobles faltes comeses.

A l'hora de partit, 0-2 al marcador del segon set amb una Jiménez que no ha pogut canviar la dinàmica. Encara que ha estat molt més precisa amb els primers serveis (92%), no ha pogut arribar a mantenir l'avantatge que aporta servir. La tenista nacional només ha guanyat un sol joc en aquesta mànega la qual, a més, quasi es deixa escapar després d'anar 40-15. Finalment, la del Principat no ha pogut evitar la imminent derrota per un 3-6 i 1-6 final, informa l'ANA.