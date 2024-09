Andorra enceta els Skyrunning World Championships amb un bon paper

Demà serà el torn de la Sky Ultra (70 quilòmetres i més de 4.350 metres de desnivell) amb Sabrina Solana, Lluís Sanvicente i Samuel Ponce (07.00 hores). Finalment, la darrera cita serà la Sky del diumenge, amb 37 quilòmetres i més de 2.540 metres de desnivell, amb Salomon com a única representant del Principat .

Per Pol Forcada Quevedo

