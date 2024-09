Cardelús s'estrena al Gran Premi de San Marino sense sentir-se còmode

El Gran Premi de San Marino s’ha posat en marxa avui a Misano amb la disputa de les dues primeres sessions lliures, en una estrena que no ha estat gens fàcil per a un Xavi Cardelús que no s'ha acabat de sentir còmode. Doncs, al primer entrenament del dia, la seva volta ha estat d'1’39.287 i l’ha fet a la seva segona sortida a pista. De fet, en el primer contacte amb l’asfalt l'andorrà havia rodat per sota d’aquest temps amb un 1’38.7 i un 1’38.9, però li han cancel·lat aquestes dues voltes i el millor registre ha estat l’esmentat, el qual el deixava a tres segons i mig del millor temps de la categoria.

Al segon entrenament lliure de la jornada, el pilot tricolor ha marcat una millor volta d'1’38.349 tot millorant un segon el temps del matí i retallant fins als 2,7 segons la diferència respecte a la millor volta de Moto2. El corredor de Fantic Racing comenta així el que ha passat avui: "Les coses no han acabat de sortir com esperàvem en aquesta primera jornada d’entrenaments. De fet, aquest traçat és un dels que més em costa i avui no ha estat una excepció". "No m’he trobat del tot a gust al matí ni tampoc a la tarda, tot i que a la segona sessió les coses han anat més bé. Toca mirar-ho tot i fer un pas endavant gran en la jornada de demà en la qual el primer que espero que millori són les sensacions", ha completat.

Demà es decidiran les posicions de la graella de sortida de la cursa de diumenge que es disputarà a partir de les 12.15 hores i estarà programada a 22 voltes.