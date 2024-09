Espot anuncia tres nous edificis mentre persisteixen dubtes sobre els sol·licitants

El cap de Govern, Xavier Espot, ha subratllat la necessitat d’adoptar un enfocament pragmàtic per fer front a la crisi de l’habitatge a Andorra. Durant la celebració del Dia de Meritxell, Espot ha destacat que la demanda d’habitatges de lloguer assequible és una de les principals preocupacions dels ciutadans i ha recordat que "no hi ha 50.000 mesures per abordar-ho", sinó que totes les accions s’han de prioritzar de manera efectiva.

Així doncs, el mandatari ha assegurat que el Govern està treballant per posar més pisos de lloguer assequible al mercat, destacant que abans de finals d’any es podran posar en circulació dos o tres edificis més a parròquies centrals. Aquests se sumarien als habitatges ja disponibles al Pas de la Casa, els quals seran els primers en estar a disposició de les persones registrades al programa de lloguer assequible i que compleixin els requisits establerts.

Per altra banda, Espot ha volgut respondre a algunes crítiques sobre l’ordre d’assignació dels habitatges, assegurant que "són els primers perquè són els primers que estan disponibles". Tanmateix, ha recalcat que "tant de bo tots els habitatges estiguessin ja a punt", però que el Govern actuarà "amb celeritat" per posar-los al servei de la ciutadania tan bon punt estiguin llestos.

Mesures en tramitació i consens polític

Tanmateix, el cap de Govern ha destacat també que el Projecte de Llei Òmnibus, el qual està en tràmit parlamentari, busca establir un equilibri i ha demanat als grups polítics que deixin de banda la confrontació per trobar consensos en benefici dels ciutadans. A més, Espot ha ponderat que, en qüestions sensibles com els habitatges d'ús turístic i els pisos buits, s’han intentat introduir garanties per donar seguretat al teixit econòmic i social sense desvirtuar les mesures.

"Aquesta llei ha de ser clara, fàcil d’aplicar i ha d’aportar seguretat jurídica", ha afirmat Espot, tot assegurant que el Govern està disposat a fer ajustaments per obtenir el màxim suport parlamentari possible. "No podem defugir cap recepta que ens ajudi a posar més pisos al mercat", ha conclòs, emfatitzant la gravetat de la situació i la urgència d’actuar amb eficàcia.

Evolució del PISMA

Fa dos anys, el Ministeri de Salut va presentar el Pla integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA), el qual es troba encara en la fase d'implementació. "Moltes de les mesures ja estan implementades, altres estan en fase i d'altres són més a llarg termini com, per exemple, infraestructures que necessiten un temps i una reflexió", ha revelat Espot. Així doncs, es preveu que la ministra Helena Mas faci aviat una roda de premsa per actualitzar les novetats del Pla: "D'aquí poc tindrem un nou servei de salut mental amb unes dependències incloses prop de l'hospital", ha detallat el cap de Govern, assenyalant que és impossible dir que no es fan avanços.