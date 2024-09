Govern s'aferra al debat constitucional de 1993 per defensar l'Acord d'associació

El cap de Govern, Xavier Espot, ha aprofitat la celebració del Dia de Meritxell per destacar la importància de mantenir un diàleg obert i moderat sobre l'Acord d'associació amb la Unió Europea, un dels grans reptes actuals d'Andorra. Espot ha subratllat que totes les opinions són vàlides, però ha advertit que cal evitar el maximalisme, referint-se a alguns sectors crítics amb aquest acord. “Els ciutadans que més criden no representen necessàriament la majoria del país”, ha afirmat, tot insistint que el Principat no pot viure d'esquenes al món i ha de continuar avançant cap a la internacionalització i l'homologació amb Europa.

Tanmateix, Espot ha comparat aquest procés amb el debat constitucional de fa 30 anys, quan alguns sectors també van ser reticents a la Constitució. "Avui dia, ningú pot imaginar una Andorra sense Constitució", ha assegurat, mostrant-se convençut que, d'aquí a 30 anys, la integració amb la Unió Europea serà vista de manera natural, com ho és ara la Carta Magna del Principat.

En relació amb la possible data del referèndum sobre l'Acord d'associació, Espot ha indicat que encara hi ha moltes incògnites. El procés de negociació amb la Comissió Europea està pendent de diverses qüestions procedimentals, com l'aprovació del text per part del Consell de la Unió Europea. Segons el cap de Govern, si tot avança sense retards, el referèndum es podria celebrar a finals de l'any vinent. No obstant això, no ha descartat que aquest es pugui posposar, depenent de l'evolució de les negociacions.

Controls fronterers i negociacions amb Europa

Per altra banda, Espot també ha abordat la qüestió dels controls fronterers, una altra de les preocupacions en l'agenda europea d'Andorra. Ha informat que a l'octubre es reprendran les negociacions amb la Comissió Europea per tractar l'excepció andorrana en aquest aspecte, garantint que no s'implementaran controls fronterers sistemàtics, la qual cosa podria tenir un impacte negatiu sobre la mobilitat i el turisme del país. Així i tot, el cap de Govern ha celebrat que Andorra compta amb un mandat específic per negociar aquest tema, la qual cosa no tenen altres països com Mònaco.