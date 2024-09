Vives prepara el camí al nou bisbe coadjutor per al pròxim 21 de setembre

Durant l’Eucaristia del Dia de Meritxell, el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha demanat als fidels que preguin pel nou bisbe coadjutor, Josep-Lluís Serrano, qui serà ordenat el pròxim 21 de setembre. Vives ha destacat la importància del relleu episcopal, afirmant que Serrano serà "un bon successor dels Apòstols, obert a les inspiracions de l’Esperit Sant" i ha expressat la seva confiança en una transició tranquil·la i fraterna.

En relació amb el procés de successió del copríncep episcopal, el cap de Govern, Xavier Espot, ha valorat de manera positiva l'anunci del nomenament del bisbe coadjutor. Espot ha assegurat que la successió es farà de manera progressiva i ha recordat que aquesta és una decisió que depèn exclusivament del papa Francesc. El cap de Govern ha apuntat que el procés podria durar al voltant de dos anys, seguint el precedent de Vives, qui va estar dos anys com a bisbe coadjutor abans d'assumir les seves responsabilitats com a copríncep d'Andorra.

La celebració del Dia de Meritxell, la qual enguany ha coincidit amb un diumenge, ha estat marcada per un missatge d'unitat i esperança. Vives ha destacat el significat profund d’aquest dia, afirmant que "la vida ha vençut la mort, l'esperança, el desesper i la llum tota foscor". Així mateix, ha subratllat la importància de la devoció a la Mare de Déu de Meritxell, qui "és la nostra Mare celestial, defensora en totes les nostres necessitats."

El Copríncep també ha recordat els 50 anys de la col·locació de la primera pedra del nou Santuari de Meritxell, obra de l'arquitecte Ricard Bofill, i ha destacat el valor simbòlic d'aquest lloc sagrat per al poble andorrà. Durant la seva homilia, ha fet una crida a la pau, no només per al Principat, sinó també per a la comunitat internacional, afirmant que "necessitem acollir aquesta paraula divina".

Aquesta festivitat és una ocasió per recordar els valors que defineixen el poble andorrà, com la solidaritat, la unitat i l’amor fraternal. Tanmateix, Vives ha conclòs la seva intervenció amb una pregària a la Mare de Déu perquè continuï guiant el poble andorrà cap a una societat "laboriosa, pacífica i fidel a les seves tradicions".