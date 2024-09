Mossèn Sàrries resulta ferit en bolcar el seu cotxe a la rotonda de l'avinguda Consell d'Europa

L'arxipreste de les Valls i mossèn d'Andorra la Vella, Ramon Sàrries, ha resultat ferit aquesta tarda a causa d'un accident de trànsit en el qual el seu vehicle ha bolcat en una de les vies d'accés a la capital. El sinistre ha tingut lloc a l'avinguda Consell d'Europa, a la zona que connecta amb la rotonda de la Dama de Gel. El cotxe, després del bolcat, ha quedat cap per avall sobre la vorera lateral de la carretera.

Els Bombers han intervingut per alliberar l'implicat, qui ha estat traslladat immediatament a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Tot i que el mossèn ha estat evacuat, una ambulància dels Bombers continua present al lloc dels fets, així com efectius de la Policia, els quals col·laboren en la gestió de la situació.

Les causes exactes de l'accident encara no han estat revelades per les autoritats. Mentrestant, el trànsit a la via afectada està experimentant retencions mentre els serveis d'emergència continuen treballant per assegurar la zona i investigar les circumstàncies del sinistre.