L'FC Andorra s'imposa al Tarassona (0-1)

En un camp complicadíssim i davant un dels pocs equips invictes després de les dues primeres jornades, l'FC Andorra ha aconseguit una victòria molt valuosa gràcies a un solitari gol de Lautaro. Els tricolors han hagut de lluitar i posar-se la granota de treball per sumar els tres punts en un camp on era molt difícil jugar i davant un rival que tenia molt clar com havia de fer les coses.



La primera part ha estat dura de mastegar, amb tots dos equips pendents d'imposar-se en els duels directes i en les segones jugades, però incapaços de mostrar-se gaire perillosos a prop de les àrees. El Tarassona ho ha provat en un parell d'ocasions amb xuts desviats i un altre de Javi Martín que ha tret molt bé el debutant Oier. D'altra banda, els tricolors ho han provat en una bona maniobra d'Álvaro Martín i una ràpida transició que ha acabat amb un cop de cap de Manu Nieto bloquejat per un defensa.



A la represa, l'FC Andorra ha sortit disposat a fer un pas endavant, però el duel tampoc ha canviat gaire: poques opcions de joc per dins i ambdós equips buscant fer mal a partir de centrades laterals i pilotes penjades a l'àrea. I així ha arribat el gol decisiu, just un minut després que Ferran Costa agités l'equip amb un triple canvi, Lautaro, un dels que just acabava d'entrar, ha aprofitat una centrada de Clemente per obrir la llauna (60').



A partir d'aquí, els andorrans sabien que havien fet el més difícil i que calia defensar l'avantatge amb dents i ungles. I ho ha fet. Ja amb tres centrals sobre el terreny de joc, els del Principat han rebutjat gairebé totes les pilotes que els locals han penjat a l'àrea. Això sí, el Tarassona ha gaudit d'una ocasió claríssima per empatar, però la rematada de Llácer, a boca de canó, ha sortit per sobre el travesser.

Així doncs, l'FC Andorra dormirà durant una setmana en la 4a posició de la classificació del grup u de Primera RFEF. El pròxim duel serà diumenge a l'Estadi Nacional (12 hores) contra una Ponferradina que ja ha passat en les tres jornades pels diferents resultats possibles en un partit (derrota, victòria i empat).