La Selecció U19 d'hoquei patins no dona treva a Nova Zelanda (19-0)

La Selecció d'hoquei patins U19 ha apallissat a Nova Zelanda per 19-0 en el seu primer partit dels World Roller Games que s'estan disputant a Novara (Itàlia). Segons ha esmentat l'entrenador Manel Rubio, l'equip està molt content d'haver arrencat la competició amb una victòria. "El primer partit sempre és el més difícil de jugar, perquè hi ha els nervis del debut, el fet de saber si t'adaptaràs bé o no a la superfície o si mentalment estaràs preparat, però la veritat és que ens ha anat molt bé per treure els fantasmes, la son de les orelles i les pors", ha valorat.



Aquest primer pas en ferm ha estat una "victòria plàcida" després de provar les diferents jugades i sistemes de joc dels que doten els jugadors. "Han marcat els vuit jugadors que tenim i els dos porters han pogut participar. Ha estat un encert coral, on tothom ha participat i ha pogut sumar", ha declarat Rubio. A més, poder haver deixat la porteria a zero ha portat una confiança extra en ambdós porters. "Al principi els hem anat a buscar, hem anat a pressionar-los a la sortida de la bola per intentar robar en camp contrari i poder finalitzar ràpid i encarregar la victòria ràpida, que no ens pugessin al coll i que no creuessin que podíem tenir opcions en el partit", ha analitzat, afegint que ha estat un pla molt encertat.



Al cap de cinc minuts de joc, els tricolors ja encetaven un 3-0 i al quart d'hora, ja podien col·locar el 7-0 al marcador. "Se'ns ha posat bé. A partir d'aquí hem pogut fer canvis, modificacions i provar coses de cara a altres duels, per evitar lesions per sobrecàrrega i rotar la banqueta", ha revelat. Així doncs, ja pensen en l'enfrontament de dilluns contra Mèxic, informa l'ANA.