Xavi Cardelús acaba 27è al Gran Premi de San Marino

Xavi Cardelús s’ha classificat avui 27è al Gran Premi de San Marino i la Riviera de Rimini que s’ha disputat al circuit de Misano Marco Simoncelli. L’andorrà, qui havia pres la sortida des de la 29ena posició, ha mirat de recuperar alguna posició al principi de la prova quan tenia els neumàtics frescos i, de fet, a la cinquena volta havia guanyat 3 posicions, però , a partir d’aquest punt ja no li ha estat possible seguir progressant.

La seva volta ràpida en cursa ha estat de 1’38.219, lluny dels temps que va fer al llarg de tota la jornada de dissabte i fins i tot del segon entrenament de divendres. El pilot de Fantic Racing ha explicat la cursa del 13è Gran Premi de la temporada: “Ha estat una cursa molt més difícil del que m’esperava. He volgut tirar des del principi però no he pogut fer gran cosa més. Caldrà veure quins han estat els factors que ho han provocat i que han fet que no pogués estar al nivell del classificatori”, ha indicat.

Per altra banda, Cardelús ha apuntalat que “ja veníem aquí saben que seria complicat perquè el circuit m’agrada molt poc, però hem de ser capaços d’entendre el que ha faltat. Tornarem aquí en un parell de setmanes i el que caldrà serà fer un pas endavant i millorar el que ens ha passat aquest cap de setmana perquè tenim la capacitat de fer-ho”. La pròxima cursa del Campionat el Món es tornarà a diputar al mateix circuit de Misano el cap de setmana del 20 al 22 de Setembre.