Preocupació per millorar les matemàtiques i la llengua de cara al nou curs escolar

"Descansa bé, que demà ja tornes a l'escola i hauràs de matinar". Segurament aquesta és una de les frases que més hauran repetit més d'un centenar de pares als seus fills en el dia d'ahir. Un diumenge, per cert, de Meritxell. Si ahir ja va ser un dia per descansar i agafar forces en un darrer sospir de les vacances, avui era el torn per a molts nens del país de tancar les motxilles i tornar cap a les aules.

Una il·lusió que certament han traslladat alguns d'ells amb frases com "espero d'aquest curs més aprenentatge i més diversió perquè m'encanta el meu professor de francès", o d'altres que saben que serà "més difícil, però amb ganes de tornar a fer exercicis de matemàtiques". Uns comencen cinquè, altres sisè i alguns el primer any. A més, sembla que la majoria han pogut "dormir bé, sense patir molts nervis" i preparats per encetar el nou curs escolar 2024-25.

Una oportunitat que a part de congregar a desenes de nens i nenes a les portes de l'Escola de Primera Ensenyança de Santa Coloma, també ha servit perquè el ministre d'Educació, Ladislau Baró, comparegués al davant de les seves portes i donés la benvinguda al nou trimestre. "Avui comença un nou curs escolar i això sempre és una bona notícia, tant per al nostre ministeri com per a tots els sistemes educatius del país", ha destacat en primer ordre.

Baró ha recalcat que "no hi ha grans moviments quant al nombre d'efectius als centres educatius andorrans" i que el nombre d'alumnes enguany al sistema andorrà és de 4.653, a l'espanyol de 3.060 i al francès de 3.379, amb uns altres 200 alumnes més destinats en el programa 'british'. La suma total s'eleva als 11.352 alumnes a les escoles del nostre país, una xifra pràcticament idèntica a la del curs anterior, amb quatre estudiants menys.

D'altra banda, el titular d'Educació ha comentat que un dels objectius a millorar per part del ministeri és "enfortir les matemàtiques, la lectura i l'escriptura, i les ciències, destinant més hores lectives al seu ensenyament per parts dels diferents departaments", posant així especial atenció al nou Pla de Millora educativa. També ha fet una crida als docents per prestar un millor servei per aprendre aquestes matèries i incidir en "com articular els continguts per a un millor desenvolupament competencial", fent al·lusió a una de les demandes de l'informe PISA corresponent al pla esmentat. En la mateixa línia, Baró justifica que es vol consolidar amb "unes 15 o 20 places més" l'ensenyament de les ciències i l'estudi del català, i confia que es solucionaran aviat els problemes esdevinguts de l'interinatge estructural de professors amb "un major atac".

Finalment, durant la ronda de preguntes a la premsa, el ministre ha reafirmat que es vol "vehicular la resolució de problemes matemàtics, com també el foment de la comprensió lectora i l'escriptura", concretant que "durant les hores lectives del curs, aquestes matèries guanyaran molt de pes". Al ser preguntat per la digitalització, Baró ha expressat que el que no faran "és erradicar del tot aquesta eina, ja que seria tancar els ulls a una realitat del nostre món", tot i no voler que esdevinguin un "monopoli"per als nens. Respecte als entrebancs per a la contractació de professional, ha lamentat la problemàtica de l'habitatge, afegint que "se suma a la que marca la nova Llei del català, que requereix més professors", la qual cosa no atribueix a la falta de competitivitat dels salaris.