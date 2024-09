Detingut un turista per agredir la parella davant la seva filla de 4 anys en un hotel de la capital

La matinada de dissabte, la Policia va detenir en un hotel de la capital un turista de 26 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la vida humana independent i d'un delicte contra la llibertat després d'agredir la seva parella amb una arma blanca davant la seva filla de quatre anys.

L'establiment va avisar les autoritats després de sentir crits i cops provinents d'una de les habitacions. Quan els agents van arribar al lloc, van trobar la dona amb múltiples talls profunds per tot el cos, presumptament causats per l'agressor amb una navalla de 9,5 centímetres, mentre la sotmetia a amenaces de mort. A més, la dona hauria estat colpejada prèviament. Durant tota l'agressió, hi era present la seva filla menor, qui va presenciar els fets.

L'home també va ser acusat de delictes contra la funció pública i contra l'honor per resistir-se a la detenció i insultar els agents. Segons fonts policials, l'arrestat té diversos antecedents per violència de gènere al seu país d'origen. A causa de la gravetat de les lesions, la dona va ser traslladada d'urgència a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell i, posteriorment, a un centre sanitari de València.

Altres detencions

Per altra banda, la Policia ha detingut diversos individus la passada setmana per presumptes delictes de diferent índole. El mateix dissabte al matí, al Pas de la Casa, un turista de 37 anys va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral després d'agredir la seva parella en un aparcament públic. L'avís va ser donat pel Servei de Circulació.

D'altra banda, dos homes de 42 i 53 anys van ser detinguts a Escaldes-Engordany com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral després de protagonitzar una baralla. Segons la investigació policial, la disputa es va originar per un deute de 50 euros que l'home de 53 anys hauria reclamat, iniciant així l'agressió. Tots dos van requerir assistència mèdica.

Pel que fa a delictes contra la salut pública, la Policia va arrestar tres persones la passada setmana. A la frontera del riu Runer, un home de 31 anys va ser detingut per entrar al Principat amb 0,7 grams de cocaïna, mentre que un altre no resident de 38 anys va ser arrestat amb 0,5 grams d'MDMA, petites quantitats d'haixix i marihuana. Finalment, un tercer individu, de 37 anys, va ser detingut a Escaldes-Engordany amb 1,8 grams de cocaïna.

A més, quatre persones d'entre 31 i 48 anys han estat detingudes per conduir sota els efectes de l'alcohol, amb taxes d'entre 0,90 i 1,12 grams d'alcohol per litre de sang. Un altre home, de 40 anys, va ser arrestat per conduir sota els efectes de les drogues.