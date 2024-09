Andorra Telecom i Unicef s'uneixen per protegir als joves dels perills de les xarxes

Andorra Telecom, conjuntament amb Unicef Andorra i diversos ministeris de Govern, ha presentat aquest dilluns la segona campanya de l'any per a la protecció d'internet per als menors d'edat. Amb el nom 'Internet protegit', s'ha dividit en dos serveis per poder garantir la màxima seguretat dels joves als dispositius electrònics i evitar així que estiguin exposats a contingut no desitjat: un està especialitzat en la protecció de contingut a les pàgines web quan s'utilitzi el 3G, 4G o 5G, i l'altre està enfocat a la llar, on els pares podran activar i desactivar des de l'aplicació la protecció de tots els dispositius connectats a la xarxa.

Tal com ha citat el director general d'Andorra Telecom, Jordi Nadal, les pàgines protegides seran aquelles de contingut pornogràfic, jocs d'atzar o apostes, violència, drogues i alcohol. Amb tot, les xarxes socials no estan incloses, ja que "no som capaços, amb aquesta tecnologia, de saber si el missatge és adequat o no", ha comentat Nadal. Així, la campanya està lligada a 'Un mòbil, un pacte', l'acció presentada el passat mes de juny perquè els pares puguin tenir un seguiment del contingut que visualitzen els seus fills i, alhora, els joves facin un pacte de seguretat i confiança amb els seus progenitors durant l'adquisició del seu primer dispositiu mòbil. Segons ha assegurat el director, s'ha signat uns 700 pactes en dos mesos.



Tot això ve derivat pels diversos estudis duts a terme per Unicef, Save the Children o el Col·legi de Metges de Barcelona, entre altres associacions, concloent que 7 de cada 10 nens consumeixen pornografia abans dels 18 anys, sent els 12 anys la mitjana d'edat d'entrada als continguts inadequats. "El primer cop que un nen veu involuntàriament informació no desitjada, a través d'un anunci o enllaç, és cap als vuit anys", ha revelat Nadal. En aquest sentit, i després de diverses col·laboracions de la companyia de telecomunicacions amb Unicef i el Ministeri d'Educació, tots els implicats han vist que s'havia de realitzar una acció per continuar garantint la seguretat dels menors a internet.

A aquest efecte, el director del Departament d'ensenyament superior, Recerca i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano, ha opinat que "a les escoles, tenim l'accés a internet per cable i wifi protegit, però arribaven els alumnes que tenien el 4G obert i compartien la wifi del seu 4G amb els companys", ha revelat. Així doncs, 'Internet protegit' aterra per continuar tancant aquesta porta d'entrada dels menors als continguts més perillosos de la xarxa. "El més important és que les famílies busquin eines o ajuda per protegir els seus fills", ha mencionat al seu torn la presidenta d'Unicef Andorra, Marianela Vila.

Cal recordar que el servei ja es pot adquirir a través de l'aplicació d'Andorra Telecom, mitjançant una trucada o acudint a les oficines centrals. El cost per a cada servei és d'un euro, però, l'empresa de telecomunicacions ha introduït una oferta fins al 31 de desembre, on tots els contractants ho podran provar de forma gratuïta, informa l'ANA.