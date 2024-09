El cap de setmana deixa a un conductor andorrà denunciat per superar els 200 km/h

Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment aquest dissabte un conductor andorrà, de 44 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària i per conducció temerària. Els fets van passar durant un control de velocitat que els mossos van muntar a la C-14, al terme municipal d'Oliola (Noguera), i que va servir per enxampar l'home conduint a una velocitat de 203 km/h en un tram on la velocitat màxima permesa és de 90 km/h.

Després de l'ocorregut, els agents el van aturar immediatament i van denunciar al conductor com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per circular amb una velocitat penalment punible. Al vehicle també hi havia dos menors d'edat, i davant aquest fet, també va ser denunciat per un delicte de conducció temerària. El conductor acusat haurà de comparèixer, quan sigui requerit, davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Noguera.