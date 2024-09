De nou deixant empremta andorrana

Després d'una primera victòria amb pallissa contra Nova Zelanda (19-0), la selecció sub19 d'hoquei patins continua amb bon peu la seva participació en els World Roller Games de Novara (Itàlia). Així, aquest matí han consumat un segon triomf, per un altre marcador voluminós, davant Mèxic (3-14) per sumar tres punts més i mantenir-se líders de grup.

"A l'inici hem sortit tous i potser massa confiats", ha assenyalat el tècnic del combinat, Manel Rubio, "potser pel resultat d'ahir". Així, han vist com els mexicans s'avançaven al marcador per després capgirar-lo fins a l'1-2 i, posteriorment, tornar a l'empat. "A partir d'aquí ens hem apoderat del joc i el ritme i hem pogut imposar la nostra manera per marxar al lluminós", ha afegit Rubio, tot apuntant que el mal inici els ha de servir com un toc d'atenció de cara els pròxims duels. Ja en la segona meitat, els tricolor no han encaixat cap gol i "hem dosificat jugadors tot aprofitant les accions en atac". "L'objectiu era sumar tres punts més i continuar creixent i millorant", ha afegit l'entrenador, destacant que ja tenen la meitat de la feina feta i que ja se centren en el duel del dimecres.

Demà serà jornada de descans per a la selecció, i dimecres s'enfrontaran (15.00 hores) contra la Xina Taipei. "La clau del partit estarà a ser un bloc i ser més conjunt que mai tant en atac com en defensa, perquè tenen bones individualitats però no estan tan treballats a nivell d'equip", ha completat Rubio. El darrer matx de la fase de grups per als pirenaics serà el dijous davant l'Índia (11.00 hores).