La benzina a l'agost, una mica més barata que en el mateix període de l'any passat

El preu mitjà de tots els carburants ha disminuït a l'agost en comparació amb el mes de juliol . Segons publica aquest dilluns el departament d'Estadística, el gasoil de calefacció ha disminuït un 2,5%, la gasolina sense plom de 95 octans un 2,4% i la gasolina sense plom de 98 octans un 2,3%. De la mateixa manera, el gasoil de locomoció i el gasoil de locomoció millorat han disminuït un 2,9% i un 2,8%, respectivament. AIxí, si es compara amb el mes d’agost del 2023, ha disminuït el preu de tots els tipus de carburants : el gasoil de calefacció ha disminuït un 2,9%, el gasoil de locomoció un 6,8% i el gasoil de locomoció millorat un 6,6% . Així mateix, els preus de la gasolina sense plom de 95 octans i la gasolina sense plom de 98 octans han caigut un 7,4% i un 7,1% , respectivament. Respecte a la comparativa dels preus mitjans dels primers vuit mesos de l’any respecte del mateix període de l’any anterior, el gasoil de locomoció i el gasoil de locomoció millorat han baixat un 0,4% i un 0,5%, respectivament. Per la seva part, la gasolina sense plom de 95 octans i la gasolina sense plom de 98 octans disminueixen un 0,7% en ambdós casos. En canvi, el gasoil de calefacció ha augmentat un 0,8% . Per acabar, en la comparació dels preus mitjans dels darrers dotze mesos amb el mateix període anterior, el gasoil de locomoció i el gasoil de locomoció millorat han disminuït un 4,3% en ambdós casos, mentre que la gasolina sense plom de 95 octans disminueix un 1,7% i la gasolina sense plom de 98 octans un 1,6%. A més, el gasoil de calefacció ha caigut un 6,5%.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació