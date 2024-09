Davallada del 4,3% de les importacions en el darrer mes d'estiu

Les importacions de béns durant el mes d'agost han sumat un valor de 137,53 milions d'euros, una xifra que representa un descens del 4,3% respecte de l'agost de l'any anterior. Tal com exposa aquest dilluns el departament d'Estadística, les partides amb major variació percentual i absoluta són les de transport (21,2%) i joieria (24,4%). Per contra, destaquen amb una variació negativa els grups de vestit i calçat (16,4%), industrial (14,3%), begudes i tabac (12,3%) i energia (12,1%).



En el període dels primers vuit mesos de l'any, el total d'importacions és de 1.190,38 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 0,2% respecte al mateix període de l'any anterior. Els grups amb una major variació positiva en aquest temps són: transport (17,2%), farmàcia-perfumeria (7,1%), alimentació (2,7%) i begudes i tabac (3,3%). Per contra, les partides amb una variació negativa més destacada són les d'electrònica (14,6%), energia (11,2%), vestit i calçat (9,9%) i diversos (6,5%).



Pel que fa a l'acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.848,63 milions d'euros, i això suposa una variació percentual positiva del 0,2% respecte a l'acumulat dels darrers dotze mesos del període anterior, en què les importacions en valor van ser de 1.845,66 milions d'euros.



Quant a les exportacions, durant el mes d'agost han sumat 11,86 milions d'euros, un 11,6% menys respecte del període anterior. En aquest sentit, la partida exportada més destacada amb una variació percentual positiva i una major variacióabsoluta és transport, amb un 12,1%. Té una variació negativa més destacada la partida de joieria, amb un 52,7%.



En els primers vuit mesos de l'any, el total d'exportacions és de 131,38 milions d'euros, amb una variació percentual negativa del 22,6% respecte del mateix període de l'any anterior. En relació amb els darrers dotze mesos, les exportacions tenen un valor de 197,91 milions d'euros, el que representa un descens del 13,6% respecte a l'acumulat del 2023.