Caminal confia ser més competitiva després dels resultats a les curses SAC

Caminal ha viatjat ara a Ushuaia, on continuarà amb els entrenaments per tornar més tard a Corralco, novament, en la recta final d’aquesta preparació de pretemporada.

La setmana passada, Jordina Caminal va signar a La Parva (Xile) dos supergegants de la Copa de Sud-amèrica (SAC) les quals li van permetre millorar punts en la disciplina. També va disputar dos descensos per iniciar la competició i trobar bones sensacions, i un cop tancada aquesta estada considera que va esquiar "bé, agafant els riscos suficients i necessaris". Així mateix, s'ha mostrat molt satisfeta dels resultats perquè, segons afirma, "amb la rebaixa de punts que he fet em permetrà més endavant tenir millor dorsal en les Copes d’Europa i espero així ser més competitiva".

Per El Periòdic

Pretemporada per al curs 2024/25

