Èxit andorrà en el Campionat de Catalunya de bloc

La Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) continua en bon estat de forma, i el passat cap de setmana va portar fins a 11 esportistes al Sharma Climbing de Gavà per prendre part en el Campionat de Catalunya d'escalada en bloc, certamen que va ser també la tercera prova de la Copa Catalana. Entre els més destacats, es troben els germans Mia i Nicolau Taulats, qui van aconseguir un segon i tercer lloc, respectivament, en categoria sub12 i sub14.

L'èxit tricolor, però, va anar més enllà d'aquests dos podis pel nombre de participants, una xifra que des de la federació s'està treballant per incrementar. A la cita de Gavà, els andorrans es van classificar per a tres finals. Dues van acabar amb medalla i l'altra, amb Laia Taulats com a protagonista, va ser cinquena. Pel que fa a la resta de resultats, Jan Majoral va ser 18è en sub14, Pol Sargatal 22è en sub16, Jan Fondevila 7è en sub18, Noam Goldin 15è en Absolut i Oriol Taulats 9è en Veterà; mentre que en categoria femenina Judit Esteban i Janna March van ser 12a i 18a en sub14, i Ona Fernández 9a en sub16.

A banda dels resultats de la prova, les classificacions acumulades de les tres proves de la Copa Catalana mostren com Nicolau Taulats ocupa la primera plaça a la categoria sub14, Mia Taulats és segona en sub12, Laia Taulats ocupa el quart lloc en Absoluta Femenina i Oriol Taulats és cinquè en la de Veterans.