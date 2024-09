L’Alpha Space arriba a la 5a edició amb activitats esportives, artístiques i gastronòmiques

D'altra banda, cal destacar que l’Alpha Space tindrà una zona amb 'foodtrucks' que oferiran una selecció variada de menjar i begudes per a tots els gustos.

L'Alpha Space continuarà l'endemà i durant tota la jornada (10.00 a 20.00 hores) s’aniran repetint els mateixos tallers. La música també hi serà present amb l’ambientació de Dj Mantovani (11.00 hores), Ladis B (18.00 hores) i W'Wise (19.00 hores).

El festival d’oci per a joves donarà el tret de sortida el divendres a les 18.00 i s’allargarà fins a les 20.00 hores. Durant aquest temps, els joves interessats tindran l’opció de perfeccionar o rebre les primeres nocions en escalada, parkour i 'slackline' gràcies a l’experiència dels professionals de B3Sportainment. A la mateixa hora, també tindrà lloc un taller de còctels sense alcohol a càrrec de l’Atelier, una activitat que permetrà als participants experimentar amb la creació de receptes úniques i endinsar-se en el món dels 'mocktails'. Paral·lelament, també hi haurà l’opció de participar en un taller d’arts plàstiques sota la supervisió de La Musa, l'espai creatiu que guiarà als interessats a promoure la seva creativitat. La jornada estarà ambientada amb la música del Dj Mantovani.

El Departament de Joventut del Comú d’Escaldes-Engordany ha organitzat la 5a edició de l’Alpha Space, la qual tindrà lloc els dies 13 i 14 de setembre. És a dir, aquest divendres i dissabte. Durant aquests dos dies, els joves del país tindran l’opció de fer, sota la supervisió de professionals, escalada, parkour i 'slackline', i podran realitzar diferents tallers d’arts plàstiques que serviran per desenvolupar el seu vessant artístic i tallers de còctels sense alcohol. Segons han informat des de la corporació, tota l’activitat se centrarà entre l’avinguda de les Nacions Unides i el Prat del Roure.

Per El Periòdic

Festival d’oci per a joves

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació