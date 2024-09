Mario Raviola i les obres de Puccini protagonitzen el nou cicle de 'Tardor d'òpera'

La Biblioteca Comunal d'Encamp torna a acollir un any més el cicle 'Tardor d'òpera', després de l'èxit assolit l'any passat. Aquest cop, cal destacar que les audicions comentades per l'especialista, Mario Raviola, es faran sota el títol 'Drama, passió i llàgrimes en les òperes de Puccini', coincidint amb el centenari de la mort del famós compositor italià.



A aquest efecte, Raviola abordarà la producció operística de Giacomo Puccini, incidint en la figura de les seves heroïnes més icòniques com Manon, Turandot o Cio-Cio San. D'aquesta forma, el segon cicle d'òpera torna a desenvolupar-se a Encamp després de l'èxit assolit l'any passat, amb un grup participatiu, passant una estona d'aprenentatge, intercanvi d'idees i la possibilitat de gaudir de les obres dramàtiques musicals més destacades que ha vist la humanitat.



Resulta important recalcar que les audicions comentades tindran lloc els dimarts 10, 17 i 24 de setembre; 12, 19 i 26 de novembre, i 3 de desembre, totes a les 19.00 hores a la Biblioteca Comunal d'Encamp i oferint-se així al llarg de tres mesos diferents. Com a cloenda, per a l'últim dia del cicle s'està organitzant un recital.



Cal recordar que per realitzar les reserves per al cicle, així com per obtenir més informació, cal contactar directament amb la Biblioteca Comunal d'Encamp mitjançant el correu electrònic [email protected] o bé trucant al 00376 732 704, o bé acudir presencialment al lloc.