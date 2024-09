L’UdA dona el tret de sortida al nou curs amb les sessions d’acollida

També al llarg del mes de setembre comencen alguns programes de formació continuada de la UdA, els quals s'aniran ampliant al llarg del curs. Una de les novetats és que s'impartirà una segona edició del postgrau en Protecció de dades i seguretat de la informació, tenint en compte la nova normativa que s'ha aprovat a Andorra en aquesta matèria. El postgrau, que es fa en col·laboració amb la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra i la UPF Barcelona School of Management, i amb el suport de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades, es desenvoluparà presencialment entre els mesos de novembre i juny.

La Universitat d'Andorra (UdA) ha donat aquest dilluns el tret de sortida al curs 2024-2025 amb l'inici de les classes dels estudis reglats presencials. S'han iniciat, així, les classes dels bàtxelors en Infermeria, Ciències de l'educació, Administració d'empreses i Informàtica, com també les del Diploma Professional Avançat en Administració i finances. A més, han començat les classes del màster en Analítica de dades, i dijous vinent, les del màster en Educació. Ambdós màsters s'imparteixen en modalitat semipresencial, amb sessions presencials a les tardes. El 25 de setembre s'iniciaran les classes dels estudis virtuals que es fan en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya: Comunicació, Dret, Humanitats i Llengua catalana. La jornada inicial ha comptat amb quatre sessions d'acollida simultànies, durant les quals els nous estudiants de primer curs de cada àrea s'han pogut familiaritzar amb el campus i conèixer la persona coordinadora de la seva carrera. El rector de la Universitat, Juli Minoves, els ha donat la benvinguda, i les persones responsables dels diferents serveis de l'UdA els han ajudat a fer el primer contacte amb els recursos que tenen a disposició. El curs acadèmic serà formalment inaugurat en l'acte que tindrà lloc al Centre de Congressos d'Andorra la Vella el 8 d'octubre, a les 11.00 hores.

