Concòrdia aposta perquè el Consell General nomeni dos experts al Consell Regulador del Joc

El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, en representació de la formació que encapçala, ha presentat dues esmenes al Projecte de llei dels jocs d’atzar. La més destacada és la que fa referència a la composició del Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) i, en concret, al nomenament dels dos membres de lliure designació. Per tal de dotar aquest òrgan de més independència i d’una visió més experta, Escalé ha proposat que aquestes dues persones siguin nomenades per majoria absoluta de la Comissió Legislativa d’Economia i tinguin una trajectòria reconeguda en l’àmbit dels jocs d’atzar, amb almenys 10 anys d’experiència de gestió.

Aquesta mesura està pensada en la línia amb totes aquelles que la formació política preveu per a totes les agències públiques, amb l’objectiu que siguin persones independents i, alhora, expertes, les que formin part dels consells directius o d’administració. A més, cal destacar que amb la designació d’aquests experts per part del Consell General, es dota el parlament de més centralitat política i es possibilita un control efectiu de la seva activitat.

La segona esmena fa referència a la prohibició d’accedir al joc per part de persones nacionals o residents que hagin estat beneficiàries d’alguna ajuda socioeconòmica provinent de l’administració. En aquest sentit, des del grup parlamentari de Concòrdia es proposa que hi tinguin accés les persones que rebin ajudes per un valor anual inferior als 500 euros o les persones que hagin rebut una ajuda a través d’un procés en el qual s’hagi avaluat la seva competència. Amb la prohibició actual, per exemple, un dels afectats és un estudiant que rep una ajuda pel transport fins a Barcelona.