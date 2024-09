L’absoluta debuta a la Nations League volent ser capaç de sumar

La selecció absoluta de futbol enceta demà (20.45 hores) la seva participació en la UEFA Nations League davant Malta «pensant que estem preparats i per intentar ser capaços de sumar», ha dit avui el seleccionador Koldo Álvarez de Eulate en la roda de premsa prèvia al duel. El capità del seu combinat, Jordi Pujol, tot i assenyalar que els hagués agradat arribar en millors condicions després de la derrota contra Gibraltar, ha apuntat pels mateixos objectius: «És una competició nova i anem amb totes les esperances i ganes de poder competir cada partit i assolir punts».

Precisament envers la darrera desfeta, el tècnic ha deixat clar que va ser un toc d’atenció i una manera de saber que en aquest esport «qui domina les àrees té molt guanyat, sobretot en un certamen en el qual les forces estan més igualades». En aquest sentit, Pujol ha fet èmfasi que per al conjunt «totes les derrotes són negatives, juguem per guanyar i defensivament amb Gibraltar no vam estar tan bé com hauríem d’haver estat».

Pel que fa al rival, Malta ja ha debutat en aquesta Nations i ho va fer el dissabte passat amb derrota contra Moldàvia, ara líder del grup. Per això, els tricolor esperen una selecció amb una mica més d’urgència per sumar punts. «Intentarem gestionar aquest aspecte de necessitats perquè si ens ha de donar alguna cosa sigui a favor nostre», ha indicat el jugador, tot esmentant que durant el duel hi haurà moments de tot, encara que siguin els rivals qui parteixin com a favorits. Així, el de Michele Marcolini és «un equip molt potent i capaç de fer bons resultats», ha apuntalat Álvarez, afegint que és molt fort físicament i que li agrada córrer.