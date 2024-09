Donada d'alta la menor atropellada per un turisme a un pas de vianants

Aquest dimarts al matí una menor de 13 anys ha resultat ferida en ser atropellada per un vehicle amb matrícula del Principat quan estava travessant un pas de vianants a l'alçada del número 58 de l'avinguda d'Enclar, a Santa Coloma. La jove ha hagut de ser hospitalitzada i en aquests moments ja es troba fora de perill en haver sigut donada d'alta pel servei mèdic.

Per El Periòdic

Accident no mortal

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació