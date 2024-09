Vicky Jiménez ja és a vuitens del quadre individual del Ljubljana Challenger

Amb l'accés directe als setzens de final del quadre principal, Vicky Jiménez ha encetat aquest matí la seva participació en el Ljubljana Challenger Femení (WTA 125). I ho ha fet amb una còmoda victòria per 2-0 (6-1; 6-3) contra Lea Boskovic, de 24 anys i número 158 al rànquing mundial, per accedir a vuitens.

Ni 40 minuts li han fet falta a l'andorrana per adjudicar-se el primer set, en el qual ha començat servint i trencant dos serveis per enfilar-se ràpidament al 4-0. Posteriorment ha perdut un servei per recuperar el pròxim i, amb el 5-1, endur-se un darrer joc més igualat i fer el 6-1. El segon set ja ha estat un pèl més parell, tot i iniciar amb un nou trencament de servei de Jiménez. Amb certa facilitat ha fet el 4-2, però a partir d'aquí ha manat l'equitat i, perdent dos serveis, s'han posat al 5-3 i després al 6-3 definitiu.

La rival de la pirenaica a la següent ronda serà la italiana Matilde Paoletti (1.042 WTA), qui avui s'ha desfet de l'eslovena Veronika Erjavec (194 WTA) per 1-2 (4-6; 6-4 i 5-7).

Participació en dobles

Vicky Jiménez també pren part en aquesta cita en dobles, fent parella amb Ángela Fita (270 WTA). S'estrenaran demà als vuitens, a partir de les 10.00 hores, davant una de les duples cap de sèrie del torneig, formada per les txeques Miriam Škoch i Jesika Malečková. En cas de triomf, la tricolor i l'espanyola es veuran les cares amb la parella vencedora entre les eslovenes Ela Nala Milic i Kristina Novak, i la letona Diāna Marcinkēviča i la grega Sapfo Sakellaridi.