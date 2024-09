Caldea obté per segon any consecutiu el segell 'Llum verda'

Caldea, el centre d'oci termal d'Andorra, ha rebut per segon any consecutiu el segell 'Llum verda' per part de FEDA. Aquesta certificació, que impulsa l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic de Govern, acredita que el 100% de l'electricitat que consumeix Caldea procedeix de fonts renovables, en concret de la central hidroelèctrica.



La renovació del distintiu s'ha produït un any després de la concedida per primera vegada el setembre del 2023, convertint Caldea en una de les primeres empreses del país en aconseguir-lo.El director general del centre, Miguel Pedregal, ha expressat sobre el reconeixement que "el nostre compromís per assegurar unfutur verd per al país ha estat sempre una prioritat i és un pilar fonamental del procés de transformació que acabem d'encetar".



D'aquesta manera, l'objectiu de reducció d'emissions és una decisió estratègica que Caldea que contempla al seu pla de transformació amb les millores previstes per fer instal·lacions més eficients i sostenibles, alhora que es construeixen sistemes propis de generació d'energia com instal·lacions de plaques solars: "Som plenament conscients de la responsabilitat que té Caldea en fer un bon ús dels recursos i reduir-ne l'impacte ambiental juntament amb la resta de grans empreses amb les quals hem de sumar per oferir una imatge global de país compromès amb la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic", ha manifestat Pedregal.

La sostenibilitat, el propòsit de Caldea

L'activitat verda i sostenible forma part de l'ADN de Caldea, el segell és només un pas més. El 62% de l'energia utilitzada prové de l'aigua termal. A més per al funcionament del balneari, es recupera l'aigua termal de les fonts naturals a 70 graus i es rebaixa a 34 per introduir-la en les llacunes i, alhora, per escalfar la resta d'espais amb el resultat d'aquesta transició de temperatura. Convé fer saber que les millores aplicades en els últims anys als bescanviadors de calor i aïllaments fan que el complex sigui un 15% més eficient en la recuperació de calories de l'aigua termal.



D'altra banda, convé esmentar que Caldea també ha apostat, pel que fa als sistemes de filtratge, pels llums de llum ultraviolada per desinfectar l'aigua de les llacunes, en substitució del sistema per ozó, el qual consumeix molta electricitat. Quant al consum de llum, des de 2005 s'utilitza un sistema d'automatització per reduir el seu ús, i des de 2010 s'ha substituït progressivament l'il·luminat tradicional per l'il·luminat LED.