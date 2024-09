La prioritat comença a passar per les victòries

Amb el punt final a la pretemporada, amb tres victòries i una derrota, el MoraBanc Andorra enceta demà la Lliga Catalana enquadrat en un mateix grup amb l'FC Barcelona i el Bàsquet Girona. "Ens agradaria fer un bon paper", ha destacat aquest matí Natxo Lezkano, tot apuntant que la prioritat ara ja es comença a acostar més als triomfs pensant també en la preparació de cara la fase prèvia de la Basketball Champions League (BCL), la setmana vinent, "on hem d'anar tant sí com no a guanyar".

Doncs, l'estrena tricolor serà demà a les 12.30 hores davant uns gironins amb "molt bona plantilla i entrenador", ha destacat Lezkano. Els reforços que ha fet el conjunt presidit per Marc Gasol, així com els partits de pretemporada –també amb tres victòries i una desfeta– són destacables, i el tècnic basc espera un conjunt similar al de finals del curs passat: lluitador per conservar plaça a l'ACB.

Pel que fa als culers, el de Portugalete ha deixat clar que "el Barça és el Barça, un equip de primeríssim nivell d'Eurolliga". Ara sota les ordres de Joan Peñarroya, se'ls ha vist poc aquesta pretemporada, ja que només han jugat un parell de matxs, primer amb triomf (99-57) davant el Beijing Ducks i després amb derrota precisament contra el Bàsquet Girona (72-64). "Els esperem més reforçats i millorats respecte a la temporada passada, sempre s'espera molt d'aquest equip", ha sentenciat Lezkano.

Demanat per la dinàmica de grup, un aspecte que es va destacar el primer dia de pretemporada, la valoració és positiva tot i que "encara resta veure com els jugadors reaccionen a les diferents situacions, com pot ser una mala ratxa", ha comentat el basc, incidint que aquest "no és un procés curt", però que de moment "tot va per bon camí".

En darrer lloc, i preguntat per l'estat de la plantilla, l'entrenador ha apuntat que Kyle Kuric és qui està en pitjor estat físic, per la qual cosa continua el procés de recuperació i la posada en forma.